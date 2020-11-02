Süper Lig takımlarından üçü, Ligin 8'inci haftasına yeni teknik direktörü ile girmeyi planlıyor. Fraport-TAV Antalyaspor ve Trabzonspor 'un ardından Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörü ile yollarını ayırdı.

6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayarak 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür etti.

Sezonun ilk ayrılığı Fraport-TAV Antalyaspor'da yaşanmıştı. Kırmızı beyazlı kulüp, 5-1'lik Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrasında fikir ayrılığı yaşadığı Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı 6 maçta; 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2 de galibiyet alan Akdeniz temsilcisinin 8 puanı var.

Trabzonspor'da da alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Eddie Newton'a kesildi. İlk 7 haftada sadece 1 kez kazanan bordo mavililerin 2 beraberliği, 4 de mağlubiyet var. Karadeniz temsilcisi, 5 puanla haftayı 19'uncu sırada tamamladı.

TRT Spor