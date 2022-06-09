Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon 6 İstanbul takımı mücadele etti. Başakşehir, Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kendi statlarında oynadı. VavaCars Fatih Karagümrük ise TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kiraladı ve iç saha maçlarını burada oynadı.

YENİ SEZONDA 8 İSTANBUL TAKIMI

Spor Toto 1. Lig'de sezonu lider Ankaragücü'nün arkasında ikinci sırada bitiren ve Süper Lig bileti alan Ümraniyespor ve play-off'tan Süper Lig bileti alan İstanbulspor yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Böylece yeni sezonda Süper Lig'de yarışacak İstanbul takımı sayısı 8'e yükselmiş oldu.

1963/64 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Ümraniyespor ve İstanbulspor'un yükselmesiyle birlikte 1959 yılından bu yana oynanan Süper Lig'de 1963/64 sezonundan sonra ilk kez bir sezonda 8 İstanbul takımı mücadele edecek.

1963/64 sezonunda o zamanki ismiyle 1. Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa yarışmıştı.

SÜPER LİG'İN DEMOGRAFİK YAPISI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süper Lig'de mücadele edecek 8 takımın 6'sı Avrupa yakasında, 2'si ise Anadolu yakasında yer alıyor. Demografik yapı olarak bakıldığında Süper Lig, Avrupa'nın en dengesiz dağılımlı ligi olarak karşımıza çıkıyor.

2022/23 sezonu takımlarına bakıldığında Süper Lig'e en yakın lig İngiltere Premier Lig. 20 takımın mücadele edeceği ligde başkent Londra'dan 6 takım yer alacak. İngiltere'yi 4'er takımlı La Liga (Madrid) ve Bulgaristan (Sofya) takip ediyor.

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Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 8 İstanbul takımından 5'inin kendi stadyumu var. Başakşehir maçlarını Fatih Terim Stadı'nda; Beşiktaş, Vodafone Park'ta; Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda; Galatasaray, Nef Stadı'nda; Kasımpaşa ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynuyor.

1. Lig'de mücadele ederken Vefa Stadı'nı kullanan Fatih Karagümrük, Süper Lig kriterlerini karşılamadığı için geçen sezon TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kiralamış ve iç saha maçlarını burada oynamıştı. Yeni sezonda kullanacağı stat henüz belli değil.

Süper Lig'in iki yeni takımı Ümraniyespor ve İstanbulspor'un maçlarını oynadığı stadyumlar mecvut şartlarda Süper Lig kriterlerini karşılamıyor.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI ORTAK KULLANILABİLİR Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ VAR...

VavaCars Fatih Karagümrük geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nı TFF'den kiralayıp kullanmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı iki takım tarafından ortak kullanılabilir mi?

İtalya'da Inter ve Milan'ın uzun yıllardır yaptığı gibi bir sistem mümkün. Bir takım iç saha maçı oynarken diğer takım o hafta deplasman maçı oynayacak. Bu durumda da zeminin çok iyi korunması gerekecek. Diğer stadyumlarda sezonda 18 lig maç oynanırken Olimpiyat Stadı'nda her hafta maç oynanacak ve sayı 36'yı bulacak.

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı da göz önünde bulundurulduğu zaman 'ortak kullanım' ihtimali zora giriyor.

GALATASARAY'A İZİN ÇIKMAMIŞTI

Galatasaray, geçen sezon Nef Stadı zemininin bakıma alındığı dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarını Olimpiyst Stadı'nda oynamak içn başvurmuş ancak TFF'den ret cevabı gelmişti. Sarı-kırmızılı takım bunun üzerine PSV ve St. Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor maçını ise TFF'nin onayıyla Olimpiyat Stadı'nda oynamış, stadı 1 yıllığına kiralayan Fatih Karagümrük kendilerinden habersiz alınan bu karara tepki göstermişti.

KULÜP BAŞKANLARI NE DÜŞÜNÜYOR? MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAKLAR?

Mevcut stadyumları Süper Lig kriterlerini tam olarak karşılamayan Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor kulüp başkanlarının konuyla ilgili görüşlerini derledik.

ÜMRANİYESPOR: KRİTERLERİ KARŞILAYIP KENDİ STADIMIZDA OYNAYACAĞIZ

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar; "Konuyla ilgili TFF ile görüştük, stadımızı ekip arkadaşlarımızla gezdiler. Kriterler doğrultusunda 7-8 eksiğimiz var. ışıklandırma, çim, basın tribünü gibi... Bu eksikleri hızlı bir şekilde tamamlayıp sezonu stadımızda açmayı planlıyoruz." dedi.

Nef Stadı ve Eryaman Stadı'nı yapan mimarlarla çalıştıklarını söyleyen Aksar; "Süper Lig'de mücadele ederken kademe kademe önce açık olan kale arkasından başlayarak maraton ve protokol tribününü yık-yap yöntemiyle inşa edeceğiz. Başakşehir Fatih Terim Stadı gibi, 13 bin kişi kapasiteli bir stadyum elde etmeyi planlıyoruz. Gelecek hafta çim değişimine başlayıp daha sonra gerekli iyileştirmeleri de yapacağız." diye konuştu.

Stadyumdaki çalışmanın Süper Lig'in ilk haftalarına yetişmemesi halindeki planlarından da bahseden Aksar; "Kocaelispor ve Bursaspor statlarını bize vermek istiyorlar, gerek görürsek geçici olarak bu şehirlere gideriz ama biz inşallah kendi stadımızda sezonu açacağız." dedi.

İSTANBULSPOR: KAPASİTE ARTTIRMA ŞANSIMIZ YOK AMA SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Süper Lig maçlarını stadımızda oynayacağız. Koltuk kapasitesini arttırma şansımız yok. Ufak tefek eksiklerimiz var. Bu statta geçmişte yaklaşık 10 Süper Lig maçı oynandı, kupa maçları oynandı. Karagümrük de oynadı. U21, U19, UEFA alt yaş liglerinde maçlar oynandı. Federasyonun beğendiği bir stat. Türkiye'nin en iyi doğal zeminlerinden bir tanesi. Rüzgar ve güneş alması en büyük özelliği. Bilmeyenler için sıkıntılı bir yer ama bilenler için Avcılar E-5'ten 5 dakika. Gelip bakacaklar, ufak sıkıntıları söyleyecekler biz de düzeltip Süper Lig maçlarımızı burada oynayacağız.

FATİH KARAGÜMRÜK: STAT YAPAMAZSAM BAŞKANLIĞI BIRAKIRIM

VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, stat konusunda daha önce yaptığı açıklamada; "Kısa vadede hedefim Karagümrük'le 1-2 yıl içinde Avrupa kupalarına katılmak. TEsis ve stadyum yaparsak çok daha büyük hedeflerin peşinden koşabiliriz, Sporting gibi takımların seviyesine gelebiliriz. Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Bir çok yetkiliyle konuştuk. Spor Bakanı'ndan Allah razı olsun tesis için Arnavutköy'de bir yer belirlendi. Stat için ise henüz bir mesafe alamadık. 1926 kurulan bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez... Eğer bunu beceremezsem, kulübü bunu yapacak birilerine bırakırım. Bu konuda çok örseleniyorum. Her gün antrenmanı nerede yapacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde kulübü yönetmek çok zor. Bu beni çok yıpratıyor. Kaç oyuncuyu bu yüzden transfer edemedim, kaç futbolcu bu yüzden ayrılmak istedi... Bu beni çok üzüyor. Kimseyi kırmadan, üzmeden bunu bu kadar anlatabiliyorum. İstanbul'da stat yapacak büyüklükte bir arazi almamız mümkün değil, ancak devlet bunu verebilir. Diğer kulüplere yapıldığı gibi." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'ün yeni sezonda maçlarını oynamak üzere TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniden kiralaması bekleniyor. 10 Haziran 2023'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi yapılacak çeşitli hazırlıklar sebebiyle ligin son bölümünde maçlar başka bir statta oynanabilir.

Kaynak: Hürriyet/Spor Arena