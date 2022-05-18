Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Sezonun 38'inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
20 MAYIS CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray : Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Volkan Bayarslan
22 MAYIS PAZAR
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık