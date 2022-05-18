Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Sezonun 38'inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

20 MAYIS CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Volkan Bayarslan

22 MAYIS PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık