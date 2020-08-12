Süper Lig’de sezonun En’leri Belli Oldu!
Süper Lig'de 2019/2020 Sezonu Başakşehir'in şampiyon olmasıyla sona erdi. Süper Lig'de en iyi kaleci, en iyi savunmacı, en iyi orta saha, en iyi forvet, sezonun hayal kırıklığı, sezonun takımı, en iyi genç oyuncu, en iyi çıkış yapan oyuncu, sezonun maçı ve sezonun olayını belirlediğimiz videoyla, geride bıraktığımız Süper lig 2019/2020 sezonunu sizlerle paylaşmak istedik. Fanatik Gazetesi Youtube Kanalında Süper Lig 2019/2020 Sezonunun "EN"LERİ! Videosunu seyredebilirsiniz.
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