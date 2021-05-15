Süper Lig'de nefesler tutuldu. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin verdiği şampiyonluk yarışında bu akşam oynanacak maçlarla düğüm çözülecek. Üçlü averaj, ikili averaj, gol averajı olmak üzere şampiyonluk yolunda birçok ihtimal bulunuyor. Peki sen bunlara ne kadar hakimsin? Hazırladığımız testi çöz, Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ne kadar hakim olduğunu göster...



