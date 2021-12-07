Süper Lig'de 15. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Ligin lideri Trabzonspor, 1.25 oran ile favori olarak gösterilmeye devam etti. Fenerbahçe 'ye 4.75 oran verilirken, Beşiktaş ve Galatasaray 'a ise 12.00 oran verildi.

Trabzonspor - 1.25 (Eski oran:1.39)

Fenerbahçe - 4.75 (Eski oran: 6.00)

Beşiktaş - 12.00 (Eski oran: 8.50)

Galatasaray - 12.00 (Eski oran: 8.50)







