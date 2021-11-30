Süper Lig'de 14. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Ligin lideri Trabzonspor ile favori olarak gösterilmeye devam etti. Fenerbahçe 'ye 6.00 oran verilirken, Beşiktaş ve Galatasaray 'a ise 8.50 oran verildi.

Trabzonspor - 1.39 (Eski oran: 1.65 )

Fenerbahçe - 6.00 (Eski oran: 4.00 )

Beşiktaş - 8.50 (Eski oran: 5.50 )

Galatasaray - 8.50 (Eski oran: 7.00 )



