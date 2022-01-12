Süper Lig'de 20. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu daha güçlü hale getirdi.

Ligin lideri Trabzonspor'a 1.05 oran verilirken en yakın takipçisi Konyaspor'a 10.00 oran verildi. Fenerbahçe 'ye 15.00 oran verilirken, Beşiktaş 'a 25.00, Galatasaray 'a ise 60.00 oran verildi.

İşte güncellenmiş şampiyonluk oranları:

Trabzonspor - 1.05 (Eski oran: 1.10)

Konyaspor - 10.00 (Eski oran: 9.00 )

Fenerbahçe - 15.00 (Eski oran: 10.00 )

Başakşehir - 18.00 (Eski oran: 15.00 )

Beşiktaş - 25.00 (Eski oran: 20.00 )

Galatasaray - 60.00 (Eski oran: 40.00 )