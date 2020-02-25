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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Son dakika haberi Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray ve liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü

25 Şubat 2020, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenen ve 6'da 6 ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray'ın oranı ile liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü. Trabzonspor ise eksik maçını kazanması durumunda lider olma ihtimali de göz önünde bulundurularak favori konumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yarışta gerilerde kaldı..

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ);

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00

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Geçen haftaki oranları...

▪️ Trabzonspor: 2.75

▪️ Galatasaray: 4.00

▪️ Fenerbahçe: 4.50

▪️ Başakşehir 5.00

▪️ Sivasspor 8.00

▪️ Beşiktaş: 20.00

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