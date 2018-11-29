Süper Lig'de 15. haftada alınan sonuçlar İddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

Deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın oranı, 3.25'ten 3.75'e yükseldi.

Sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray'ın oranı ise 3.10'dan 3.75'e yükseldi.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve şu anda 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgisinin ardından 100 olan oranı 150'ye çıktı.

Lider Medipol Başakşehir ise Ankaragücü deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakipleriyle puan farkını açtı ve 2.05'lik oranı 1.80'e düştü.

İşte şampiyonluk oranları...

Başakşehir: 1.80

Beşiktaş: 3.75

Galatasaray: 3.75

Kasımpaşa: 20.00

Trabzonspor: 35.00

Fenerbahçe: 150.00

Eski Oranlar:

Başakşehir: 2.05

Galatasaray: 3.10

Beşiktaş: 3.25

Fenerbahçe: 100.00

Trabzonspor: 100.00