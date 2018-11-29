Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek en yakın rakibine 7 puan fark atan Medipol Başakşehir, favori olmaya devam etti.
Süper Lig'de 15. haftada alınan sonuçlar İddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarına da yansıdı.
Deplasmanda Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın oranı, 3.25'ten 3.75'e yükseldi.
Sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray'ın oranı ise 3.10'dan 3.75'e yükseldi.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve şu anda 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgisinin ardından 100 olan oranı 150'ye çıktı.
Lider Medipol Başakşehir ise Ankaragücü deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakipleriyle puan farkını açtı ve 2.05'lik oranı 1.80'e düştü.
İşte şampiyonluk oranları...
Başakşehir: 1.80
Beşiktaş: 3.75
Galatasaray: 3.75
Kasımpaşa: 20.00
Trabzonspor: 35.00
Fenerbahçe: 150.00
Eski Oranlar:
Başakşehir: 2.05
Galatasaray: 3.10
Beşiktaş: 3.25
Fenerbahçe: 100.00
Trabzonspor: 100.00