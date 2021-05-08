Süper Lig'de zirve alev aldı. Beşiktaş 'ın önemli bir avantajı olmasına rağmen Galatasaray maçını 3-1 kaybetmesi, Fenerbahçe 'nin Ankaragücü maçını son anlarda kazanması ise şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Özellikle Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide 3-1 yenmesi nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. İki takım aynı puanda ise ikili averaj, üç takım aynı puanda ise mini bir lig gibi üçlü averaj hesapları var.

Beşiktaş 81 puanla lider, Fenerbahçe 79 puanla ikinci ve Galatasaray 78 puanla üçüncü sırada son iki haftaya giriyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU









İkili averajda Beşiktaş, Fenerbahçe'ye üstün

Sezonun 40.haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider. Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.

Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerken rövanş maçında Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Böylece iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü kalmadı. Genel averajda da lider üstünlüğünü koruyor: Beşiktaş +45, Galatasaray +39. Galatasaray'ın öne geçmesi için rakibi ile 6 gollü gol averajını katması lazım

Olasılığı düşük ama üçlü averaja kalırsa Fenerbahçe en geride, Beşiktaş gol farkıyla zirvede...

Böyle bir ihtimal az ama eğer üç takım da aynı puanda ligi bitirirse Beşiktaş gol farkıyla zirvede yer alacak. Heö Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım olarak dikkat çekti.

1.Beşiktaş 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)

2.Galatasaray 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)

3.Fenerbahçe 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)





BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI





Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre üçlü averaj hesaplamaları şu şekilde;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.



