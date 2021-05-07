Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Arena'ya lider olarak gelecek 81 puanlı Kara Kartal, alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilir. 75 puanlı Galatasaray'ın ise Beşiktaş'ı devirmekten başka çaresi yok. "Şampiyonluk için yüzde 1 bile ihtimalimiz varsa, bunu kovalamak zorundayız" diyen Terim, Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor. Yıkım planını genç oyuncuların tempo ve yeteneği üzerine kuran Fatih Terim, önde Kerem ve Halil'in baskısı, merkezde de Gedson ve Taylan'ın oyunu tutmasıyla sonuca gitmek istiyor. Aboubakar'ın Galatasaray maçında oynama ihtimali kalmadı. Ancak Larin'in formu, N'Koudou ve Gökhan Töre'nin derbiye yetişecek olması, Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğu ilan etmek isteyen Sergen Yalçın, Hatay’ı 7-0 yenen kadroyu Aslan'a karşı da sahaya sürecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak dev maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fatih Terim 'tempo' parolasını belirledi

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinin taktiği de, sahaya çıkacak ilk 11 de büyük ölçüde belli. Teknik direktör Fatih Terim, oyun anahtarı olarak 'tempo' parolasını belirledi. Özellikle kadrodaki genç oyuncuların presi ve oyun temposuyla Beşiktaş'a üstünlük kurmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, 3 pozisyon dışında kimleri sahaya süreceğini de kararlaştırdı. Kalede Muslera, savunmanın göbeğinde Donk ve Marcao'nun yerleri garanti. Orta sahanın merkezini Gedson Fernandes ve Taylan ile tutmayı düşünen Terim, son haftaların skorer ismi Emre Akbaba'nın da hem hücum hattına yakın oynamasını hem de top rakibe geçtiğinde takım savunmasına yardımcı olmasını bekliyor.

Babel 1 adım önde

Ön alan presi ise ileride Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile başlayacak. İki genç oyuncunun, Beşiktaş ceza sahası çevresinde başlatacağı baskıyla, rakibin hücuma çıkışlarına engel olunacak. Terim'in henüz son kararını vermediği 3 pozisyon var. Bunlardan biri, Kerem dışındaki diğer kanat oyuncusu. Babel 1 adım önde görünse de, Emre Kılınç da formayı zorluyor.

Bekler değişebilir

Eksikler nedeniyle son haftalarda sağ bekte görev alan Şener de, N'Koudou'nun hızı göz önüne alınarak, formasını sakatlıktan çıkan Yedlin'e kaptırabilir. Terim, Yedlin'in süratinden hem defansta hem ofansta yararlanmayı planlıyor. Sol bekte de Ömer Bayram ile Saracchi arasında bir tercih yapılacak. Fatih Terim bu bölgeyle ilgili son kararını, maç öncesindeki taktik provada verecek.

Fatih Terim: Bu sezonki en büyük finalimize çıkıyoruz

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, sezonun en kritik mücadelesine özel olarak hazırlanıyor. Bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Te sisleri'nde toplanan Cim Bom'da, teknik patron Fatih Terim, öğrencileriyle maça yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Karşılaşmanın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonluk için yüzde 1 bile şansımız varsa, bunu kovalamak zorundayız. Bu sezonki en büyük finalimize çıkıyoruz. Artık hesap kitap, bunlara gerek yok, vakit de yok. Hiçbir puan kaybının telafisinin olmadığı şu haftalarda kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Aklınızın, konsantrasyon ve motivasyonunuzun tamamen sahada olmasını istiyorum. Bir şeyleri değiştirme şansımız hâlâ var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a özel analiz

Bu arada Terim ve ekibinin, Beşiktaş'ın son haftalardaki futbolunu detaylı bir şekilde analiz ettiği ve galibiyete yönelik birkaç farklı plan hazırlandığı öğrenildi. Te crübeli teknik adam, oyun planını hem topun Galatasaray'da kalması ve hücum sürekliliği sağlaması hem de Beşiktaş'ın olası kontralarını rakip yarı alanda kesme üzerine kurguluyor.

Arda'dan destek istedi

Fatih Terim ayrıca, kadrosunda çok fazla sayıda genç oyuncu olduğu için, Kaptan Arda Turan'dan onlara derbinin ve şampiyonluk haftalarının önemini anlatmasını istedi. Deneyimli oyuncu, normal şartlar altında da sık sık görüştüğü ve destek olduğu gençlerle bir araya gelerek, onların motivasyonunu artırmaya çalışıyor.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı şampiyon olabilir!

Süper Lig’de 40. hafta mücadelesinde cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a konuk olacak olan Siyah-Beyazlılar, dev karşılaşmaya zafer parolasıyla hazırlanıyor. Ligde bitime 3 maç kala 81 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5, üçüncü Galatasaray’ın ise 6 puan önünde zirvede bulunan Kara Kartal, derbiyi kazanır, Sarı-Lacivertliler de cumartesi günü Ankaragücü deplasmanında kayıp yaşarsa Aslantepe’de şampiyon olacak.

Takımının moral ve motivasyonundan dolayı oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki eksikleri ise hiç sorun etmiyor. Sezonu kapatan; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’e ek olarak Vincent Aboubakar’ın da adale sakatlığının sürmesi sebebiyle Cim Bom’un karşısına bu oyuncularından yoksun olarak çıkacak olan Yalçın, elindeki kadronun 3 puanı getireceğine inanıyor.

Antrenmanda yer almadı ama...

Kamerun Mlli Takımı’ndan sağ üst adalesinden sakatlık yaşayarak dönen Vincent Aboubakar, Sivasspor karşılaşmasıyla formasına geri dönmüş ancak bu mücadelede problem tekrarlamıştı. Yaşadığı bu sorunlar sebebiyle sezonun ikinci yarısında takımın tam 7 karşılaşmasını kaçıran Vincent Aboubakar, önceki gün ve dünkü idmana da çıkmadı. Tedavisi süren başarılı oyuncunun Galatasaray karşısında görev alması beklenmiyor. Hatayspor karşılaşmasında uyluk sakatlığı yaşayan Kevin N’Koudou’nun son 2 idmanda yer almamasına rağmen cumartesi günkü derbiye yetişmesi bekleniyor. Öte yandan problemini tamamen atlatan Gökhan Töre de dev maça hazır.

7-0 kadrosuyla devam!

Kara Kartal’ın, Galatasaray derbisine Hatayspor karşısında 7-0’lık skorla kazanan kadroyla başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk 11’in; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N’Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou ve Cyle Larin’den oluşması planlanıyor.

Derbi primi 30 bin TL

Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı. Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.