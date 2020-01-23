NG Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı 9 Ocak – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında, 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 2157 kişinin katılımı ile www.benderimki.com online kamuoyu araştırması platformunda gerçekleştirilen araştırma'da Süper Lig'de şampiyon olacak takımdan gol krallığı yarışına, A Milli Takım'ın başarısından VAR sistemine kadar bir çok konuda sonuçlar çıktı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında zirvede

Liderlik koltuğunda Sivasspor otururken, en yakın takipçileri Başakşehir ve Trabzonspor. Oynadıkları futbol ve sıralamadaki yerleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bu 3 takım, anket katılımcılarına göre rakiplerine kıyasla şampiyonlukta daha az iddialı. Lider Sivasspor’un şampiyon olacağını düşünenlerin oranı %11 iken, Trabzonspor ve Başakşehir %5’lik dereceleri ile sürpriz şampiyonluk adayları olarak göze çarpıyor.Rakiplerine oranla daha yüksek bütçeleri olan 3 Büyükler’in kendine ilk 3 sırada yer bulamaması, taraftarlarını karamsarlığa itmemiş görünüyor. Araştırmaya katılanların %30’u Fenerbahçe’nin, %29’u Galatasaray ’ın, %13’ü ise Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si desteklediği takımın, puan durumunda yeri ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Sivasspor %38’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Fenerbahçe %16 ile Sivasspor’u takip ederken, Başakşehir %12 ile 3. favori görülüyor.

Şampiyon takımlara bir yenisi eklenir mi?

Devam etmekte olan 2019-2020 sezonun ilk yarısını ilk 2 sırada tamamlayan Sivasspor ve Başakşehir, şimdiye kadar Süper Lig’de şampiyon olmuş 5 takım arasına bir yenisi eklenir mi diye heyecanlı bir sezon yaşamamızı sağlıyor. Bu nedenle şimdiye kadar şampiyon olan 5 takım dışında, hangi takımın şampiyonluk yaşamaya daha yakın olduğunu sorduk. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 5’i bu sezon büyük bir sürprize imza atan Sivasspor’u favori gösteriyor. 10 kişiden 3’ü ise son yıllarda sürekli zirve yarışında bulunan Başakşehir’in buşanssızlığını kıracağı görüşünde. Geriye kalan 2 kişi ise diğer Anadolu kulüplerinin şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini belirtti.

Küme düşmeye en yakın aday Kayserispor

İlk 17 haftanın sonunda sürpriz şampiyonluk adaylarının yanı sıra bekleneni veremeyen takımlar da oldu. Her 10 kişiden 4’ü Kayserispor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu düşünüyor. Kayserispor 17 haftada 4 teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen son sırada kalmaktan kurtulamadı. Ankaragücü küme düşmesi en çok beklenen takımlarda 2. sırada geliyor. 3. sırada ise Antalyaspor geliyor.

Vedat Muriç – Sörloth yarışı devam ediyor!

Sezonun geride kalan bölümünde belki de ligin en formda 2 yıldızı Sörloth ile Vedat Muriç’nin gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Katılımcıların %28’i Kosova’lı golcü Vedat Muriç’in en yakın aday olduğunu belirtti. Sadece 17 maçta sporseverler tarafından ‘Kuzeyin Kralı’ lakabını alan A. Sörloth’un mutlu sona ulaşacağını düşünenlerin oranı ise %20. Sezon başında Galatasaray’a geldiğinde 30 bin kişi tarafından hava alanında karşılanan Falcao %10 oranında kalırken, daha önce Trabzonspor ve Galatasaray’da gol krallığı yaşamış Burak Yılmaz’ın oranı da %10.









Sivas’ın başarısındaki en büyük pay Rıza Çalımbay!

Katılımcılara ilk 17 haftalık dönem itibariyle en başarılı buldukları teknik adamı sorduğumuzda Rıza Çalımbay ön sırada yer aldı. Yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından Sivasspor’u yeniden şampiyonluk yarışına sokan Rıza Çalımbay, %44’lük oranıyla ilk sırada yer alıyor. Ligde 2. sırada yer alan ve daha da önemlisi Avrupa kupalarında devam eden tek takımımız olan Başakşehir’in genç çalıştırıcısı Okan Buruk %11’luk oranıyla 2. sırada. Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın teknik adamları Ersun Yanal ve Fatih Terim, ilk yarı itibariyle beklentilerin altında kalmış olacaklar ki aldıkları %10’luk oranlar ile 3. sırayı paylaşıyorlar. Devre arası itibariyle görevinden ani bir şekilde ayrılarak Trabzonspor taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Ünal Karaman’ın aldığı oy oranı ise %6.





Her yerde VAR Türkiye’de yok!

Ülkemizde geçen sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması ise katılımcıları ikiye bölmüş durumda. Uygulama kullanılmaya başlandıktan sonra hakem hatalarının sayısının azaldığı görülüyor. Fakat uygulamanın maç içindeki heyacanı öldürdüğü konusunda da çok fikir var. Her 10 kişiden 5’i uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, 3’ü ise memnun olmadığını belirtti. Katılımcılara VAR uygulaması ile ilgili detaylı görüşlerini sorduğumuzda, ülkemizde doğru uygulanmadığını düşünenlerin oranı %47, daha adil bir futbol ortamı sağladığını düşünenlerin oranı ise %30 olurken, %28’lik kesim hataları minimum seviyeye indirdiğini düşünüyor.

Taraftarın en keyifle izlediği lig hangisi?

Taraftarın izlemekten en çok keyif aldığı ligler arasında İngiltere Premier Lig ilk sırayı alırken İspanya La Liga 2. sırada geliyor. Türkiye Süper Ligi ise 3. sırada yer alıyor.Her 3 kişiden 1’i ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. Her 3 kişiden 1’i ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor

A Milli Takım’a güveniyoruz!

Büyük bir başarı sergileyerek EURO 2020 Avrupa Futbol şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Futbol takımımız, belki de uzun zaman sonra gençleri ile güven veriyor. Haziran ayında başlayacak olan turnuvada millilerimizin bulunduğu grupta İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımların bir üst tura yükseleceği şampiyona için, araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si millilerimizin gruptan çıkacağını düşünürken, 10 kişiden 2’si ise temkinli olmamız gerektiğini düşünüyor. Geriye kalan katılımcılar ise Milli takımımızın gruptan çıkma şansının olmadığını belirtti.Milli takımımızın gruptan çıkacağını düşünenlerin %23’ü son 16’da, %32’si çeyrek finalde, %21’i ise yarı finalde turnuvaya veda edeceğimizi düşünürken, final oynayacağımız düşünenlerin oranı %10.

Milli takımın en sevilen oyuncusu kim oldu?

Ülkemizi tek bir yürek haline getiren Milli takımımızın, formasını terleten tüm oyuncularını seviyoruz. Özellikle EURO 2020 yolunda kazandıkları başarılar ile bu genç yaşta kalplerimizi fethettiler. Taraftarlar tarafından futbolcularımız arasında en çok sevilenler şu şekilde sıralandı; Merih Demiral (%45), Cengiz Ünder (%22), Çağlar Söyüncü (%20), Cenk Tosun (%19).



