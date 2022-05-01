Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Balıkesirspor’u konuk etti. Karşılaşmadan Bammou, Yusuf Emre ve Del Valle’nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan İstanbul ekibi puanını 66'ya yükseltti. Bandırmaspor’un evinde Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 kaybetmesi sonrası Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Ligde 57 puana yükselen İstanbulspor ve BB Erzurumspor'a karşı, Ümraniye'nin ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün ardından Ümraniyespor 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.

Amatör Lig’den hızlı yükseliş

2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 6 sezondur 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali’nde Erzurumspor’a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti.

Recep Uçar şampiyonluğa taşıdı

Başakşehir ve Beşiktaş’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Ümraniyespor’un başına geçti. Uçar, 51 puanla sezonu 8. sırada tamamlarken, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Sezon geneli ilk 2 sıra içinde yer alan kırmızı-beyazlılar 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 66 puan topladı. Öte yandan Ümraniye, attığı 58 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın İSTANBUL (İHA)