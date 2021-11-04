Süper Lig'de teknik adam ayrılıkları yaşanırken, gündemde yaşanması beklenen ayrılıklar da yer alıyor. Şu an için teknik direktörlerden beklenen başarılı performansları alamayan bazı takımların yönetimleri, milli aranın yaklaşmasıyla birlikte bu hocalarla yollarını ayırabilir.

Göztepe 'de sabır kalmadı

Süper Lig’e çıktığı 2014’ten bu yana en sıkıntılı sezonunu yaşayan Göztepe’de Sırp teknik adam Nestor El Maestro’nun son şansları... Sarı-Kırmızılılar, bu hafta evinde Konyaspor ’u ağırlayacak. Olası bir yenilgide İzmir ekibinde genç teknik adamla yolların ayrılması bekleniyor. Göztepe’de yerli adaylar gündemde yer alırken yabancı ve tecrübeli bir isimle de anlaşma ihtimali olduğu ifade ediliyor.

Rize'de son şans

Bülent Uygun sonrasında takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nu getiren Çaykur Rizespor’da yarın Alanyaspor ’la oynanacak maçın sonucu da yeni bir teknik adam değişikliği getirebilir. Karadeniz ekibinin başında 5 maça çıkıp 4 yenilgi yaşayan, Kasımpaşa maçının son saniyelerinde 3 puan alan Hamzaoğlu’nun galip gelemezse istifa edebileceği kaydedildi.

Giresun'da yabancı iddiası

1. Lig’de Hakan Keleş yönetiminde hasrete son verip Süper Lig’e dönen Giresunspor’da kötü gidişe rağmen genç hocanın arkasında duran yönetim büyük alkış almıştı. Ancak Karadeniz ekibinde takımın 11 hafta sonunda 9 puanda kalmasının ardından ayrılık iddiaları yeniden gündeme gelmeye başladı. İddiaya göre Çotanaklar yabancı hoca arayışı içerisinde.