Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Rizespor – Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep FK, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş , Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü – Alanyaspor

18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

18.00 Rizespor – Başakşehir

18.00 Hatayspor – Gaziantep FK

18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

18.00 Antalyaspor – Konyaspor





20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor



