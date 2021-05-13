Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.
Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Rizespor – Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep FK, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş , Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.
Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
15 MAYIS CUMARTESİ
18.00 MKE Ankaragücü – Alanyaspor
18.00 Sivasspor – Kasımpaşa
18.00 Rizespor – Başakşehir
18.00 Hatayspor – Gaziantep FK
18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor
18.00 Antalyaspor – Konyaspor
20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
20.30 Göztepe – Beşiktaş
20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor