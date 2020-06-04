Süper Lig'de maç saatleri değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. TFF maç başlama saatlerini değiştirirken 18:30 en erken başlangıç saati olurken diğer maçları ise 21:00 olarak sabitledi. İşte Süper Lig'de 27.hafta ile 31.hafta arasında oynanacak maçların yeni programı..
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. TFF maç başlama saatlerini değiştirirken 18:30 en erken başlangıç saati olurken diğer maçları ise 21:00 olarak sabitledi.
Süper Lig'de daha önce açıklanan 21.45 maçları 21.00'e, 19.15 maçlar ise 18.30'a alınmış oldu.
İşte yeni maç programı;