Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. TFF maç başlama saatlerini değiştirirken 18:30 en erken başlangıç saati olurken diğer maçları ise 21:00 olarak sabitledi.

Süper Lig'de daha önce açıklanan 21.45 maçları 21.00'e, 19.15 maçlar ise 18.30'a alınmış oldu.

İşte yeni maç programı;







