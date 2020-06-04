Süper Lig'de maç saatleri değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. TFF maç başlama saatlerini değiştirirken 18:30 en erken başlangıç saati olurken diğer maçları ise 21:00 olarak sabitledi. İşte Süper Lig'de 27.hafta ile 31.hafta arasında oynanacak maçların yeni programı..

04 Haziran 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de maç saatleri değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. TFF maç başlama saatlerini değiştirirken 18:30 en erken başlangıç saati olurken diğer maçları ise 21:00 olarak sabitledi. 

Süper Lig'de daha önce açıklanan 21.45 maçları 21.00'e, 19.15 maçlar ise 18.30'a alınmış oldu.

İşte yeni maç programı;


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