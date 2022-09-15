Süper Lig'de son günleri büyük heyecana sahne olan transfer döneminde Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. 4 büyükler yaptıkları transferlerle adından söz ettirdi. Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak 89.6 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli harcadı.

EN PAHALI İSİMLER

Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes, 6'şar milyon euroyla en fazla bonservis bedeli ödenen isimler oldu

LİSTE DIŞINDA KALANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Transfer dönenimin sona ermesinden sonra Bruma, Lemos, Bruno Peres, Tyler Boyd gibi isimler kendilerini Süper Lig kadrosunda göremediler. Peki Süper Lig’de lisansı çıkarılmayan isimler kimler ve transfer dönemi devam eden ülkeler hangisi? İşte o ülkeler...

LİSANSI ÇIKARILMAYANLAR İSİMLER

Bruma – Fenerbahçe

Lemos – Fenerbahçe

Filip Novak – Fenerbahçe

Taha Altıkardeş – Trabzonspor

Bruno Peres- Trabzonspor

Serkan Asan – Trabzonspor

Emrehan Gedikli – Trabzonspor

Utku Yuvakuran – Beşiktaş

Tyler Boyd – Beşiktaş

Joseph Attamah – Kayserispor

BUGÜN TRANSFER DÖNEMİ KAPANAN ÜLKELER

Hâlâ transfer dönemi devam eden ülkeler ve ligler bulunuyor. Bugün sona erecek olan futbol ligleri şu şekilde:

Yunanistan- 15 Eylül 2022

Haiti- 15 Eylül 2022

Katar- 15 Eylül 2022

Tunus- 15 Eylül 2022

Sırbistan- 15 Eylül 2022

İŞTE TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDEN ÜLKELER

Transfer döneminin bitmesine uzun süre olan ülkeler ve bitiş tarihleri aşağıda yer alıyor:

Bosna-Hersek – 16 Eylül 2022

Suudi Arabistan – 17 Eylül 2022

Ermenistan - 22 Eylül 2022

Kosta Rika – 22 Eylül 2022

Ukrayna – 22 Eylül 2022

İsrail – 28 Eylül 2022

Gana – 23 Ekim 2022

Nijerya – 30 Ekim 2022

Yemen – 23 Kasım 2022

Fiji – 31 Aralık 2022

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