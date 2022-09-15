Süper Lig'de lisansı çıkmayan futbolcular için müjde! İşte transfer dönemi devam eden ülkeler
Süper Lig'de transfer sezonu tamamlanırken Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. Yabancı kontenjanı nedeniyle bazı kulüpler oyuncularına lisans çıkaramazken Fenerbahçe'de 3 isim dikkat çekti. Liste dışı kalan isimlerle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Süper Lig'de son günleri büyük heyecana sahne olan transfer döneminde Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. 4 büyükler yaptıkları transferlerle adından söz ettirdi. Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak 89.6 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli harcadı.
EN PAHALI İSİMLER
Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes, 6'şar milyon euroyla en fazla bonservis bedeli ödenen isimler oldu
LİSTE DIŞINDA KALANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Transfer dönenimin sona ermesinden sonra Bruma, Lemos, Bruno Peres, Tyler Boyd gibi isimler kendilerini Süper Lig kadrosunda göremediler. Peki Süper Lig’de lisansı çıkarılmayan isimler kimler ve transfer dönemi devam eden ülkeler hangisi? İşte o ülkeler...
LİSANSI ÇIKARILMAYANLAR İSİMLER
Bruma – Fenerbahçe
Lemos – Fenerbahçe
Filip Novak – Fenerbahçe
Taha Altıkardeş – Trabzonspor
Bruno Peres- Trabzonspor
Serkan Asan – Trabzonspor
Emrehan Gedikli – Trabzonspor
Utku Yuvakuran – Beşiktaş
Tyler Boyd – Beşiktaş
Joseph Attamah – Kayserispor
BUGÜN TRANSFER DÖNEMİ KAPANAN ÜLKELER
Hâlâ transfer dönemi devam eden ülkeler ve ligler bulunuyor. Bugün sona erecek olan futbol ligleri şu şekilde:
Yunanistan- 15 Eylül 2022
Haiti- 15 Eylül 2022
Katar- 15 Eylül 2022
Tunus- 15 Eylül 2022
Sırbistan- 15 Eylül 2022
İŞTE TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDEN ÜLKELER
Transfer döneminin bitmesine uzun süre olan ülkeler ve bitiş tarihleri aşağıda yer alıyor:
Bosna-Hersek – 16 Eylül 2022
Suudi Arabistan – 17 Eylül 2022
Ermenistan - 22 Eylül 2022
Kosta Rika – 22 Eylül 2022
Ukrayna – 22 Eylül 2022
İsrail – 28 Eylül 2022
Gana – 23 Ekim 2022
Nijerya – 30 Ekim 2022
Yemen – 23 Kasım 2022
Fiji – 31 Aralık 2022
Ajansspor