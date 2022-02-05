Süper Lig 'in 24. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve mücadeleyi 4-3 kazanan Yukatel Kayserispor, ligde tekrardan çıkışa geçti. Sahasında bir kez daha kazanan sarı kırmızılılar, ligde 34 puana ulaştı. Hatayspor karşısında İbrahim Akdağ, Carlos Mane, Emrah Başsan ve Uğur Demirok'un golleri ile 3 puanı alan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, müsabaka sonrasında galibiyet sevincini taraftarı ile paylaştı.

İbrahim Akdağ siftah yaptı

Yukatel Kayserispor'un orta saha futbolcularından İbrahim Akdağ, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. İbrahim Akdağ, Hatayspor ile oynanan maçın 25. dakikasında penaltıdan gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan İbrahim, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor forması ile bu sezon 22 maçta görev yapan İbrahim Akdağ, attığı gol sonrasında 11 dakika önce penaltı atışını gole çeviremeyen Uğur Demirok'a giderek sevincini paylaştı.

Uğur Demirok kendini affettirdi

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Hatayspor'u 4-3 yenerek 3 puanı alan Kayserispor'da takım kaptanı Uğur Demirok, kendini affettirdi. Maçın başında takımının kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyen ve büyük üzüntü yaşayan Uğur Demirok, maçın 68. dakikasında attığı golle taraftarın alkışını topladı.

Attığı gol sonrasında sevincini takım arkadaşları ve taraftar ile paylaşan Uğur Demirok, maç sonrasında kendini alkışlayan taraftarı selamladı.

Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Hatayspor'u mağlup eden Yukatel Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Sahasında bir kez daha kazanan sarı kırmızılı futbolcular, galibiyeti rahatsızlığından ötürü stada gelemeyen Başkan Berna Gözbaşı'na hediye etti. Sarı kırmızılı futbolcular, maç sonlarında 38 sırt numaralı Berna Başkan yazılı formayı açtılar. Kayserispor teknik heyeti ve futbolcular, maç sonrasında Berna Gözbaşı'nı evinde ziyaret ederek galibiyet sevincini paylaştı. Kayserispor resmi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Senin için başkan" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, "Ligde gerçek yerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gol sevinçlerini benimle paylaşan takımımıza yürekten sevgiler. Biz büyük bir aile olduk. Aile gibiysen gerisi gelir. Yukatel Kayserispor'umuzu izlemeye devam edin" paylaşımında bulundu.