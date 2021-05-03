Konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olan Denizlispor’un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Denizli Atatürk Stadı’ndaki müsabakanın 72.dakikasında Braian Samudio’nun golüne engel olamayan Yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor’un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Bu sezon 21. kez Süper Lig’de mücadele eden Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020’de Süper Lig’e döndü.

İki sezonda 9 hoca

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı Yeşil-Siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki’nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı. Hoca ve oyuncu konusunda bir türlü istikrar yakalayamayan Denizli’nin sezon içinde sık sık ödeme problemleriyle gündeme gelmesi de yaşanacak sıkıntıların habercisiydi.