İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında oynanacak sezonun ilk maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Bahattin Şimşek)

21.45 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Mustafa Öğretmenoğlu)

21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü (Bülent Birincioğlu)

19.15 Göztepe - Antalyaspor (Zorbay Küçük)

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Hüseyin Göçek)

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep (Arda Kardeşler)