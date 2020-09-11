11 ay 11 günde tamamlanan 2019-20 sezonundan sadece 46 gün sonra heyecan yeniden başlıyor. İlk kez 21 takımlı oynanacak olan ligin 63. sezonu 42 hafta sürecek. Peki geride kalan 62 sezondan ön plana neler çıkmıştı. İşte ilginç rakamlar...

■ Türkiye 1. Futbol Ligi’nde ilk gol, 21 Şubat 1959 tarihinde, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından atıldı (İzmirspor: 2 Beykoz: 1).

■ Geride kalan 62 sezonda, 36 il, 73 takımla temsil edildi.

■ 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonuna kadar 8 kez, ikinci ya da üçüncüler şampiyondan daha fazla kazanan taraf oldular.

■ 1969-70 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe , bir sezonda en az gol yiyen takım.

■ 1988-89 sezonunda Fenerbahçe 93 puanla şampiyon olarak rekor kırarken, 1979-80 ve 1980- 81 sezonlarında Trabzonspor’un 39’ar puanla ulaştıkları, en kısır şampiyonluklar.

■ 1979-80’de Trabzonspor sadece 12 galibiyet alarak şampiyon olurken, 1989-90’da Malatyaspor aynı sayıda galibiyetle küme düştü.

■ 1980-81 sezonunda lig ikincisi Adanaspor 34 puan toplarken, küme düşen Rizespor ligi 29 puanla tamamladı.

■ Şampiyonluğa en uzun hasreti 36 sezon ile Trabzonspor yaşarken, Beşiktaş 14, Galatasaray 13, Bursaspor 9, Fenerbahçe 6 sezon bu özlemi çekti.

■ Galatasaray 4, Beşiktaş ve Trabzonspor ise üç sezon üst üste şampiyonluklar yaşadı, Fenerbahçe ise, en fazla iki sezon üst üste şampiyon olabildi.





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Bir sezonda...

■ En çok kazanan takım: Fenerbahçe; 36 maçta, 29 galibiyet (88-89)-Beşiktaş 38 maçta, 29 galibiyet (59-60).

■ En az yenilen takım: Galatasaray; 36 maçta yenilgisiz (85-86)- Beşiktaş; 30 maçta yenilgisiz (91-92).

■ En çok gol atan takım: Fenerbahçe; 36 maçta 103 gol (88-89).

■ En iyi averaj: Fenerbahçe; +76 averaj (103-27) (88-89).

■ En kötü averaj: Karabükspor; -66 (20-86) (17-18).

■ En az berabere kalan takım: Fenerbahçe; 2-30 (91-92) ve 2- 34 (04-05) - Eskişehirspor; 2-34 (95-96).

■ En çok berabere kalan takım: Ankaragücü; 34 maçta, 18 beraberlik (82-83).







