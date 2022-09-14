Süper Lig’in 6. haftasında da Konyaspor ve Başakşehir’in gol yememe serisi devam etti. İki takım da haftayı 3 puanla kapatırken, puan sıralamasında ilk iki sırayı paylaştı.

Ligin 6. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 22 gol atıldı. 4 ev sahibi takım taraftarı önünde 3 puana ulaşırken, 2 mücadelede de deplasman ekipleri galibiyet sevinci yaşadı. Sezona üst üste aldığı golsüz beraberlikler ile başlayan Konyaspor, son 4 lig maçını kazandı. Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Yeşil Beyazlılar, bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Konyaspor, 16 Eylül Cuma günü Galatasaray 'a konuk olacak. Ligde 1 maçı eksik Medipol Başakşehir, 6. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş karşısında da...

Turuncu-Lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti ve puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Tüm maçlarda kalesini gole kapatan Başakşehir, bu geleneğini Beşiktaş'a karşı da sürdürürken, ilk 5 maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.