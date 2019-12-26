Son dakika haberi: Süper Lig'in son sırasında yer alan ve kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un görevine son verildi. Sarı-Kırmızılı kulüp sezon ortasında Hikmet Karaman'ın yerine göreve gelen ancak başarısız bir performans sergileyen Uygun'un işine son verdi. Kayserispor'un kararı sonra teknik direktör Bülent Uygun'dan da yazılı açıklama geldi.

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Bülent Uygun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Kayserispor Camiası ve spor kamuoyu,

Finansal ve psikolojik açıdan tarihinin en zorlu döneminden geçen Kayserispor’un teknik direktörlük görevini, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveri ile kabul ettim.

Teknik direktörlük gelmeden önce 10 maçta hiç galibiyeti yokken biz görev süremiz boyunca 7 lig maçı oynadık.

Bu karşılaşmaların 4’ü şampiyonluk yarışındaki takımlara karşıydı. Bu dönemde takımımızdan 9 futbolcu ayrılmayı tercih etti, 6 oyuncu ise sakatlığından dolayı sezonu kapattı.

İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarda ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada bir çok engelle karşılaşsak da, görev bilincimizle zaman – mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık.

Yaşadığımız tüm imkansızlıklar içerisinde, görevi devraldığımızda takımımızın hiç galibiyeti yokken, süreç içerisinde aldığımız 2 değerli galibiyetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası’nda da özellikle altyapıdan takviye yaptığımız genç futbolcularımızın önemli katkısıyla son 16’ya kalmayı başardık.

Türk Futbolu’nun geleceğinde söz sahibi olma potansiyeli taşıyan bu gençlerimiz bizler için ayrıca gurur kaynağı oldular.

Tüm görev sürem boyunca, Kayserispor’un saha içi ve saha dışındaki ali menfaatleri, benim için herşeyin önünde oldu.

Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda, yapılan karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık.

Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan büyük Kayserispor Camiası’na, Bakanlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Taner Yıldız’a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr.Memduh Büyükkılıç’a, Başkanımız Berna Gözbaşı’na, Sportif Direktörümüz Sayın Bülent Bölükbaşı’ya, samimiyetlerine kalpten inandığım futbolcularımıza, yöneticilerimize, şehrin ileri gelenlerine ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETMİŞTİ

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Uygun yönetiminde Kayserispor çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.

Bülent Uygun, teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine göreve getirilmişti.