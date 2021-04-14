Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), son dönemde önemli araştırlamalar yapıyor. CIES'in son araştırmasında faul sayıları ve faul sonrasında oyunun başlaması için geçen süreler araştırıldı. Faul olup oyun durduktan sonra oyunun yeniden başlaması için geçen süre araştırmasında Süper Lig 'de ilk sırada çıktı.

Zaten son yıllarda Süper Lig'de en çok eleştirilen konulardan biri oyunun çok durması, fazla faul olması ve zeminler olarak ortaya çıkmıştı. Oyunun yavaşlığı konusundaki serzenişleri doğrulayan bir veri CIES araştırmasında ortaya çıkmış oldu.

15,7 dakika oyun başlasın diye bekliyoruz

Süper Lig'de faul sonrası oyunun yeniden başlaması ortalama 35,1 saniye sürerken yine CIES araştırmasına göre maç başına 26,9 faul oluyor. İki bilgiyi birleştirirsek Süper Lig'de sadece faul sonrası oyunun yeniden başlaması için 35,1 x 26,9= 944,19 saniye yaklaşık 15,7 dakika bekliyoruz. Bu alanda Süper Lig'in ardından La Liga gelirken büyük ligler içinde Bundesliga 30,2 saniye ortalaması ile ön plana çıkıyor.