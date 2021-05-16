Süper Lig’de en fazla kırmızı kart Antalyaspor’a çıktı

Süper Lig’de toplam 1712 sarı ve 121 kırmızı kart kullanılırken, maç başına 4,08 sarı ve hafta başına 2,88 kırmızı kart çıkarıldı.

Ligde Antalyaspor 11 kezle en fazla kırmızı kart gören takım olurken, Hatayspor da 10 kırmızı kartla bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig’de en az kırmızı kartı bir kezle İttifak Holding Konyaspor görürken, Alanyaspor ve Göztepeli futbolcular ikişer kez takımlarını eksik bıraktı.

En fazla sarı kart derbide

Süper Lig’de 11 sarı kartın gösterildiği 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, en fazla sarı kart kullanılan maç oldu.

Ligin 16. haftasındaki Rizespor-Gençlerbirliği, 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve 28. haftasındaki Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakalarında ise hakemler 10’ar kez sarı kartlarına başvurdu.

Süper Lig’in 5. haftasındaki Antalyaspor-Gaziantep karşılaşmasında toplam 4, 22. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü maçında ise 3 kırmızı kart gösterildi. Ligde 9 müsabakada ise hakemler ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Sivasspor müsabakası ile Yeni Malatyaspor’un 6. haftada Gençlerbirliği, 33. haftada Fenerbahçe ve son haftada Galatasaray ile oynadığı maçlarda hiç kart kullanılmadı.

Kasımpaşalı Luckassen 3 kez kırmızı kart gördü

Kasımpaşalı futbolcu Derrick Luckassen’in 3 kez takımını eksik bıraktığı ligde, 11 futbolcu da ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hatayspor’da Ruben Tiago, Strahil Popov ve Gökhan Karadeniz, Sivasspor’da Hakan Arslan, Fatih Karagümrük’te Enzo Roco, Gaziantep’te Kevin Castillo, Kayserispor’da Cristian Sapunaru, Başakşehir’de İrfan Can Kahveci (Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’ye transer oldu), MKE Ankaragücü’nde Joseph Paintsil, Trabzonspor’da Flavio ve Denizlispor’da Hugo Rodallega ikişer kımızı kart gördü.

En fazla sarı kart görenler

MKE Ankaragücü’nden Zvonimir Sarlija 14 kezle bu sezon ligde en fazla sarı kart gören futbolcu oldu.

Sarlija’yı 12’şer sarı kartla Gençlerbirliği’nden Robert Mendoza ve MKE Ankaragücü’nden Stylianos Kitsou takip etti.

Rakipleri en fazla kırmızı kart görenler

Süper Lig’de Beşiktaş , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri dokuzar kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep ve Konyaspor’un rakiplerinin yedişer kırmızı kart gördüğü ligde, Hatayspor ile MKE Anaragücü’nün rakipleri altışar, Rizespor, Antalyaspor, Göztepe ile Trabzonspor’un rakipleri beşer, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir ile Denizlispor’un rakipleri dörder, Sivasspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın rakipleri ise üçer kez kırmızı kartla eksik duruma düştü.

En fazla kırmızı kart 5. haftada

Süper Lig’de en fazla kırmızı kart 5. haftada gösterildi.

Ligin 5. haftasında hakemler 8 kez kırmızı kartlarına başvururken, 22 ve 27. haftalarda ise altışar kez kırmızı kartlar kullanıldı.

Süper Lig’in 21, 36 ve 39. haftalarında futbolcular kırmızı kart görmedi.

Ligde en fazla sarı kartın gösterildiği hafta 55 kezle 16. hafta, en az sarı karta başvurulan hafta ise 26 kezle 42. hafta oldu.

Kart tablosu

Süper Lig’de takımların gördüğü kartlar şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart

Atakaş Hatayspor 82 10

Aytemiz Alanyaspor 83 2

Beşiktaş 72 5

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 91 8

Çaykur Rizespor 85 7

Demir Grup Sivasspor 73 4

Fatih Karagümrük 92 6

Fenerbahçe 78 4

Fraport TAV Antalyaspor 86 11

Galatasaray 74 8

Gaziantep 91 5

Gençlerbirliği 93 4

Göztepe 73 2

Helenex Yeni Malatyaspor 77 4

Hes Kablo Kayserispor 80 7

İttifak Holding Konyaspor 90 1

Kasımpaşa 80 7

Medipol Başakşehir 62 6

MKE Ankaragücü 102 7

Trabzonspor 64 7

Yukatel Denizlispor 84 6

AA