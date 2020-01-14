Süper Lig'in ilk yarısında en çok seyirci gelen maçlar belli oldu. Passolig sosyal medya hesabı üzerinden en çok taraftar gelen ilk 10 maçı paylaşırken ilk sırada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadele yer aldı.

İşte 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de en çok seyirci gelen 10 maç

Galatasaray - Fenerbahçe seyirci sayısı 51.062

Fenerbahçe - Beşiktaş seyirci sayısı 44.591

Fenerbahçe - Trabzonspor seyirci sayısı 43.597

Galatasaray - Kasımpaşa seyirci sayısı 43.071

Fenerbahçe - Konyaspor seyirci sayısı 39.581

Galatasaray - Konyaspor seyirci sayısı 38.118

Fenerbahçe - Kasımpaşa seyirci sayısı 37.745

Fenerbahçe - Ankaragücü seyirci sayısı 37.475

Trabzonspor - Galatasaray seyirci sayısı 37.271

Fenerbahçe - Antalyaspor seyirci sayısı 37.077





Falcao'nun ilk maçı 4.sırada yer aldı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve büyük ses getiren Radamel Falcao transferinden sonra ilk maç Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Dört büyükler arasında oynanan maçlar dışında en çok seyirci gelen müsabaka 43.071 seyirci ile bu karşılaşma oldu.









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