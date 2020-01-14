Süper Lig'in ilk yarısında en çok seyirci gelen maçlar belli oldu. Passolig sosyal medya hesabı üzerinden en çok taraftar gelen ilk 10 maçı paylaşırken ilk sırada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadele yer aldı.
İşte 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de en çok seyirci gelen 10 maç
Galatasaray - Fenerbahçe seyirci sayısı 51.062
Fenerbahçe - Beşiktaş seyirci sayısı 44.591
Fenerbahçe - Trabzonspor seyirci sayısı 43.597
Galatasaray - Kasımpaşa seyirci sayısı 43.071
Fenerbahçe - Konyaspor seyirci sayısı 39.581
Galatasaray - Konyaspor seyirci sayısı 38.118
Fenerbahçe - Kasımpaşa seyirci sayısı 37.745
Fenerbahçe - Ankaragücü seyirci sayısı 37.475
Trabzonspor - Galatasaray seyirci sayısı 37.271
Fenerbahçe - Antalyaspor seyirci sayısı 37.077
Falcao'nun ilk maçı 4.sırada yer aldı
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve büyük ses getiren Radamel Falcao transferinden sonra ilk maç Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Dört büyükler arasında oynanan maçlar dışında en çok seyirci gelen müsabaka 43.071 seyirci ile bu karşılaşma oldu.
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