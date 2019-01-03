Süper Lig'in değişmeyenlerinden olan 'faul sayısının fazlalığı' bu sezonun ilk yarısında da aynı çizgide devam etti.

18 takım toplamda 4 bin 234 kez faul yaptı ve bu yüzden 1074 dakika oyun durdu. Mücadeleler sırasında en az faule 199 kez ile Galatasaray başvurdu. Lider Başakşehir 223 faul ile listenin alt sıralarında yer alırken, en fazla faul yapan ekip 275 ile Aytemiz Alanyaspor oldu. Beşiktaş ise 243 kez ile en fazla faul yapan üçüncü takım konumunda. Fiziksel güce çok fazla ihtiyaç duyulan ligimizde, ilk yarıda duran oyunlara harcanan süreler yüzünden neredeyse 12 maç fauller nedeniyle oynanmadı.

Geçtiğimiz sezonun aynı döneminde takımlar 4 bin 299 kez faule başvurmuştu.

Kaynak: Sabah / Taner Karaman