Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Milli maç coşkusu yaşandı, Süper Lig'e bir hafta ara verildi. Müthiş heyecan, bugün oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek. Takımlarımız, hiç olmadığı kadar yoğun bir fikstüre girecek. Nisan ayı boyunca ligde tam 7 hafta oynanacak. Bu süreçte birçok ekibin kaderi belirlenecek, zirve yarışı ve ligde kalma savaşı şekillenecek.

Sadece Fener içeride

Birçok eksiği bulunan Galatasaray , bu akşam Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor ise Sivasspor'a konuk olacak. Lider Beşiktaş , yarın Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Erol Bulut'u gönderip Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe ise yeni hocasıyla ilk maçına pazartesi günü Kadıköy'de Denizlispor karşısında çıkacak.

3 günde bir maç

Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe, nisan ayında birer haftayı bay geçecek. Rakiplerinin aksine ligde 6 kez sahaya çıkacak. Takımların ortalama 3 günde bir maç oynayacağı 'Çılgın Nisan' nefes kesecek.