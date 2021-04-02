Milli maç arasının ardından Süper Lig bugün kaldığı yerden devam ediyor. Biz de bugüne özel Süper Lig ile ilgili quiz hazırlamak istedik. Bu sezon şampiyonluk için kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Bu sezon ile ilgili 10 soru hazırladık bakalım 10'da 10 yapabilecek misin? Testi çöz, bu sezona ne kadar hakim olduğunu göster...



