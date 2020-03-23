Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken sadece 7 oyuncu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Dört tane kaleci Mert Günok, Farnolle, Stachowiak ve Marafona dışında üç tane oyuncu maç ve dakika kaçırmadan önemli bir performans gösterdi.

Kaleciler dışında üç oyuncu 2340 dakika sahada kaldı

Ç.Rizespor takımından sol kanat savunucusu Dario Melnjak 2340 dakika sahada kalırken Gaziantep FK takımından Alin Tosca ve Sivasspor'un stoperi Aaron Appindangoye yine 26 maç 2340 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Melnjak vardı

Devre arasında Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Hırvat oyuncu Dario Melnjak, 26 maçta 2340 dakika sahada kalırken 3 gol atmayı başardı. Melnjak ayrıca takım arkadaşlarına 1 gol pası verip sezon boyunca önemli katkı yaptı.

Yerli oyunculardan sadece Mert Günok

Başakşehir'in Milli kalecisi Mert Günok, tüm maçlarda 90 dakikada sahada kalan tek yerli isim oldu. Mert Günok geçen sezon da 34 karşılaşmada görev yapmıştı.





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