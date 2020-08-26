Türkiye Futbol Federasyonu 2020-21 sezonu için planlamasını açıkladı. Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig 'de her takım iki hafta (hem sezonun ilk yarısı, hem de ikinci yarısı) 40 maç yapacak. Fakat açıklanan listede 41.hafta ve 42.hafta maçlarının olması kafaları karıştırdı. Bu durum takım bazında değil genel lig fikstürü olarak her takımın 40 maç haftası+2 bay haftası ile açıklanabilir. 1985-86 sezonunda 19 takımla oynanan sezon bu durumda iyi bir örnek...

1984-85 sezonunda 19 takımlı Süper Lig'de bir takım 36 kez maça çıkarken sezon geneli (bay geçtiği iki hafta ile birlikte) 38 hafta olarak tamamlandı. 17 takımlı oynanan 1981-82 sezonu da 17 takımlı oynanmasına rağmen 34 haftada tamamlandı ancak bir takım 32 karşılaşmaya çıktı