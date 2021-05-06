Süper Lig 'in 40.haftasında tüm maçlar aynı gün, aynı saatte oynanacak. 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar için ciddi bir hazırlık var. Daha önce Riva'daki merkezde VAR için 9 oda tasarlanmıştı ancak bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de bu hafta dahil son 3 haftada aynı anda 10 maç var. MHK'nin aynı anda oynanacak 10 maçlık dönemde VAR planı belli oldu.

Canlı yayın aracı opsiyonu

Riva'daki merkezde 9 maçı aynı anda gerçekleştirecek sistemin yanında, Hatay vb. bazı lokasyonlar için canlı yayın aracında VAR bölümü oluşturuluyor. Özellikle Türkiye Kupası'nda VAR teknolojisi bulunmayan statlarda kameralar kuruluyor ve hakemler özel araçta pozisyonları değerlendiriyor. Hatay'da bulunan Antakya Stadı'nda da VAR için yeterli imkanlar olmaması yüzünden daha önce de VAR hakemleri canlı yayın araçları vasıtasıyla yani stadyum yakınından görevlerini gerçekleştirmişlerdi.

MHK bu maçlar için 10 tane hakem, 10 tane 4.hakem, 10 tane VAR hakemi ve 10 tane AVAR belirlemek zorunda. Bu hafta pazar günü ayrıca Spor Toto 1.Lig'de de çok önemli maçlar oynanacak





Hatayspor, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 40.haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta matematiksel olarak küme düşen Denizlispor karşısında Hatayspor ilk 5 iddiası için sahaya çıkacak

İŞTE SÜPER LİG'DE 40.HAFTA PROGRAMI















