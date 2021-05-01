Sezon başında Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden Sivasspor, yoğun maç trafiği içerisinde beklemediği sonuçlar almıştı. Ligin ilk bölümünde beklentilerin bir hayli altında kalan Kırmızı-Beyazlılar, ikinci bölümde ise adeta tarih yazıyor... Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi. Yiğido, bu süre içerisinde 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu anlamda kulüp rekoru kıran Sivasspor, Gaziantep FK ile de bu sezonki en uzun yenilmezlik serisine sahip.

Hedefe 1 kaldı!

Eğer Yiğido, pazartesi günü deplasmanda Gaziantep'i yenerse hem rekorunu geliştirecek hem de Süper Lig'de bu sezon en uzun süre yenilmeyen takım unvanını eline geçirecek. Bu arada Nisan ayına girilmeden önce 31. hafta sonunda 40 puanla 9. sırada yer alan Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor'un 15, Alanyaspor'un 9, Hatayspor'un ise 6 puan gerisindeydi. Şu an Hatayspor'un ve bir maç fazlası olan Alanya'nın 2, yine bu hafta BAY geçecek olan Trabzonpor'un ise 9 puan arkasında 7. sırada yer alan Kırmızı-Beyazlılar, yakaladığı müthiş çıkış ile de Avrupa iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Aslıhan Çil