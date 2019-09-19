Süper Lig’de, Anadolu rüzgarı... 2018-2019 Cemil Usta Sezonu öncesinde dört büyükler şampiyonluk hesapları yaparken, ilk dört haftada Anadolu takımları öne çıktı. En büyük sürprizi ise Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor yaptı. Akdeniz ekibi 4’te 4’le sezona başladı ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hem de zirveyi hücum futboluyla aldılar.

Rakip kalelere 11 gol gönderen Turuncu-Yeşilliler, dört haftalık periyotta ligin en skorer takımı oldu. Senegalli yıldızları Papiss Cisse ise attığı 5 golle krallık yarışında tahta oturdu.

Rize yenilmedi

Ligde ikinci sırayı ise Rizespor kaptı. Henüz yenilmeyen dört takımdan biri olan Karadeniz ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan topladı ve Alanya’yı takibe başladı. Skorerlik bakımından ise Yeni Malatya, zirvenin peşini bırakmıyor. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 4 haftada 10 gol attı.

3 maçta gol yemediler

9 yıl sonra Süper Lig’e yeniden yükselen Denizlispor da kısa sürede beklentilerin üzerine çıktı. Horozlar, 4 haftada topladıkları 7 puanla 4. sırada kendilerine yer bulurken, kalesini gole kapatma konusunda zirveye yerleşti. İlk 3 maçında gol yemeyen Yeşil-Siyahlılar, son oynanan maçta Konya’ya 1-0 mağlup oldu ve hem ilk yenilgisini aldı hem de ilk kez kalesinde gol gördü.

Büyüklerden hayal kırıklığı

Dört büyükler ise bu periyotta hayal kırıklığı yarattı. Ligin ilk 3 sırasında sadece Fenerbahçe yer alırken, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, attığı 5 golle ligin en az ağları sarsan ekipleri arasına girdi. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 4 maçta sadece 1’er galibiyet aldı.