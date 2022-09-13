Avrupa ve ligde çıktığı son 6 resmi maçta 1 galibiyeti bulunan Trabzonspor , Adana Demir deplasmanına beyaz bir sayfa açmak için çıktı. Ancak Bordo-Mavililer karşılaşma boyunca çok zorlandı. Ev sahibi, Rodrigues'in müthiş frikiğiyle öne geçti.

Cevabı Bakasetas penaltıdan verdi. İkinci yarıda Mavi Lacivertliler Ndiaye ile tekrar öne geçse de, Fırtına pes etmedi ve yeni transferi Umut Bozok'la skoru eşitledi. Ancak ikinci yarıda çok net fırsatlar bulan ve galibiyet için müthiş bir iştahla saldıran Güney ekibi, uzatmalarda fişi çekti. Svensson'un çizgiye inip yaptığı asistte, stoper Samet Akaydın topu filelere gönderdi ve galibiyeti getirdi.

Zirve yarışına girdiler

Haftaya aynı puanla giren iki takımdan Adana Demirspor, bu zaferle puanını 13'e yükseltti ve zirve yarışının içine girdi. Trabzonspor ise 10 puanda kaldı. Ligde geride kalan 6 haftada 3 galibiyeti bulunan Trabzonspor, Galatasaray ile berabere kalırken, Antalyaspor ve Adana Demirspor'a mağlup oldu.

Müthiş atmosfer

İlk 5 haftada 10 puanı hanesine yazdıran Adana Demirspor, son şampiyon Trabzonspor’a karşı taraftar gücünü arkasına aldı. Yeni Adana Stadı’ndaki zorlu 90 dakikaya akın eden Mavi-Lacivertli futbolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. Yaklaşık 30 bin Adanalı taraftar, takımlarına müthiş bir destek verdiler. Özellikle Ndiaye’nin golünden sonra hiç susmayan taraftarlar, adeta tribün şova imza attılar. Trabzonspor, Umut Bozok’la golü bulmasına rağmen takımlarını ateşlemeye devam eden Mavi-Lacivertliler, son saniyelerde Samet Akaydın’ın attığı galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadılar.

İç sahada 3’te 3

Karşılaşma sonrasında futbolcuları tribüne çağırıp 3’lü çektiren Adanalı futbolseverler, dünkü maçın yıldızıydı. Adana Demirspor, bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını kazanırken, sırasıyla Sivasspor , Ümraniye ve Trabzonspor’u mağlup ettiler.