Galatasaray son olarak 23.haftada ezeli rakibi Fenerbahçe deplasmanında da galip geldi ve sezonun 2.yarısında oynadığı 6 maçı da kazanmış oldu. Galatasaray böylece 2010-11 sezonunda sonra ligin ikinci yarısına üst üste 6 maç kazanarak giren ilk takım ekip olmayı başardı. En son Fenerbahçe 2010-11 sezonunda 2.yarıda üst üste 9 maç kazanmıştı.

Galatasaray'ın 6 maçlık 2020 serisi

Galatasaray 2-1 Denizlispor

Konyaspor 0-3 Galatasaray

Galatasaray 4-1 Kayserispor

Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Y.Malatyaspor

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Fatih Terim döneminde ilk kez

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez sezonun ikinci yarısına 6 maçta 6 galibiyet ile başladı. Galatasaray geçen sezonda ilk 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik ile ikinci yarının ilk 6 haftasında 16 puan toplamıştı.

Fanatik.com.tr / Tolga Kuru