Cuma günü Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçıyla başlayacak olan Süper Lig, teknik direktörler açısından ilginç bir istatistiğe sahip. 18 takımın 9'unda hocalar üç ay gibi kısa bir sürenin altında görev yapıyor.

Teknik adamlar içinde en deneyimlisi Fatih Terim. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a son gelişinde 1 yıl, 7 ay, 21 gündür takımın başında bulunuyor. Terim'i 1 yıl, 2 ay 11 gün ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman takip ediyor. Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz ise 1 yıl, 1 ay, 29 günlük görev süresiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Gazişehir Gaziantep'in teknik patronu Sumudica 1 ay 12 gün ile takımını en az süre çalıştıran isim durumunda. Süper Lig'de 18 kulübün 8'i geçen sezonki hocalarıyla yoluna devam ediyor. 18 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken sadece G.Gaziantep tercihini yabancıdan yana kullanarak Marius Sumudica'yı göreve getirdi. A.Gücü'nün teknik direktörü henüz belli değil.

FATİH TERİM

Tecrübeli hoca, G.Saray'daki son döneminde takımını 46 lig maçına çıkarırken 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

SUMUDİCA

2017-18 sezonunu Kayserispor'da geçiren Marius Sumudica, 31 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yakaladı.

MUSTAFA KAPLAN

Geçen sezon Ankaragücü'nde görev yaptı. Mustafa Kaplan, 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi gördü.

Kaynak: Sabah