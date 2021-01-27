Süper Lig’de 68 ülkeden 309 futbolcu forma giydi

Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig’in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268’i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.

Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde en fazla yabancıya 19’ar futbolcuyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük görev verdi. Bu takımları, 18’er yabancı futbolcuyla Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, 17 yabancı oyuncuyla da Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor izledi.

Beşiktaş , Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü’nün 16’şar yabancı futbolcu oynattığı ilk yarıda Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe 15’er yabancıya görev verdi.

Atakaş Hatayspor 14, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 13’er, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği 11’er, Fraport TAV Antalyaspor ise ilk yarıda 10 yabancı oyuncuya forma giydirdi.

Yabancı oyuncuların aldığı süre bakımından en fazla şansı Hatayspor verdi. Akdeniz temsilcisinde yabancı futbolcular toplamda 15 bin 478 dakika süre aldı. En az süreyi ise 8 bin 685 dakika ile Göztepe tanıdı.

En fazla yabancı futbolcu oynatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu oyunculara verdiği süre bakımından 17. sırada yer aldı. Erzurum temsilcisinde yabancı oyuncular toplamda 10 bin 999 dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında takımlara göre yabancı oyuncu sayıları ve aldıkları süreler şöyle:

Takım Yabancı sayısı Aldığı süre (Dk.)

BB Erzurumspor 19 10999

Fatih Karagümrük 19 14970

Hes Kablo Kayserispor 18 14678

İttifak Holding Konyaspor 18 13467

Çaykur Rizespor 17 13700

Yukatel Denizlispor 17 14858

Beşiktaş 16 14324

Kasımpaşa 16 11694

MKE Ankaragücü 16 14376

Fenerbahçe 15 10166

Galatasaray 15 11405

Göztepe 15 8685

Medipol Başakşehir 15 11362

Trabzonspor 15 12452

Atakaş Hatayspor 14 15478

Demir Grup Sivasspor 13 11470

Gaziantep FK 13 12625

Yeni Malatyaspor 13 10650

Aytemiz Alanyaspor 11 14581

Gençlerbirliği 11 12594

Fraport TAV Antalyaspor 10 10965

Not: Ligde 7 yabancı oyuncu, iki takımda birden mücadele etti.

En fazla Brezilyalı

Süper Lig’in 21 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.

Ligdeki 21 takımda toplamda 32 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 16 futbolcuyla Portekiz izlerken, Senegal’den 14, Bosna Hersek’ten 13, Fransa ve Nijerya’dan 12’şer, Gana’dan ise 11 oyuncu Süper Lig’de ter döktü.

Süper Lig’in yabancıları

Ligin ilk yarısında ülkelere göre forma giyen futbolcuların sayısı şöyle:

Ülke Oyuncu sayısı

Brezilya 32

Portekiz 16

Senegal 14

Bosna Hersek 13

Fransa, Nijerya 12

Gana 11

Hırvatistan, Polonya 9

Yunanistan 8

Demokratik Kongo, Mali, Romanya 7

Arjantin, Belçika, Fas, Fildişi Sahili, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan 6

İsviçre 5

Arnavutluk, Çekya, İtalya, Kamerun, Kuzey Makedonya 4

İsveç, ABD, Almanya, Cezayir, Ekvador, Gabon, Gürcistan, İngiltere, Macaristan, Paraguay, Slovenya, Tunus, Uruguay 3

Bulgaristan, Gine, Kanada, Kosova, Kolombiya, Peru, Slovakya, Şili, Togo, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Avusturya 2

Benin, Burundi, Çad, Danimarka, İran, Jamaika, Liberya, Litvanya, Martinik, Mısır, Moldova, Rusya, Tanzanya, Uganda, Zimbabve, Irak 1

En çok Türk oyuncuya Fenerbahçe ve Antalyaspor şans verdi

Süper Lig’de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giyerken 16’şar oyuncuyla en fazla şansı Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor tanıdı.

Sarı-lacivertliler, süre bakımında ligde en fazla Türk oynatan 2. takım olurken, Akdeniz temsilcisi, 5. sırada yer aldı.

İlk yarıda Türk oyuncular, en fazla Göztepe’de süre buldu. İzmir ekibinde 14 futbolcu, toplamda 11 bin 115 dakika sahada kaldı.

Ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor ise ilk yarıda Türk futbolculara en az şans veren takım oldu. Hatay temsilcisinde ilk yarıda 10 yerli futbolcu toplamda 4 bin 189 dakika görev yaptı.

Türk oyuncu bakımında takımların ilk yarıdaki istatistiği şöyle:

Takım Türk oyuncu sayısı Süre (Dk.)

Göztepe 14 11115

Fenerbahçe 16 9594

Yeni Malatyaspor 15 9144

BB Erzurumspor 13 8735

Fraport TAV Antalyaspor 16 8652

Medipol Başakşehir 15 8402

Demir Grup Sivasspor 10 8286

Galatasaray 15 8274

Kasımpaşa 15 7956

Trabzonspor 13 7318

Gençlerbirliği 15 7189

Gaziantep FK 10 7031

Çaykur Rizespor 15 6807

İttifak Holding Konyaspor 11 6333

MKE Ankaragücü 15 5381

Beşiktaş 12 5379

Aytemiz Alanyaspor 12 5211

Hes Kablo Kayserispor 14 5029

Yukatel Denizlispor 11 4901

Fatih Karagümrük 12 4756

Atakaş Hatayspor 10 4189

Not: Ligde 11 Türk futbolcu 2 takımda birden forma giydi.

AA