Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır