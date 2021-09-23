Süper Lig'de 6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Adana Demirspor’la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü. Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray deplasmanda Kayserispor’a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, Giresunspor’u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Ligde 6. haftada Vodafone Park’ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor’la 3-3 berabere kalan Beşiktaş , liderliğini averajla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor’a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe , GZT Giresunspor’u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig’de bilinen en erken golü kaydetti.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Altay: 1-2
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
Puan durumu
O G B M A Y Av. Puan
1.BEŞİKTAŞ 6 4 2 0 13 5 8 14
2.TRABZONSPOR 6 4 2 0 13 6 7 14
3.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 4 1 1 13 4 9 13
4.FENERBAHÇE 6 4 1 1 8 4 4 13
5.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 3 3 0 9 5 4 12
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 0 2 6 9 -3 12
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11
9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 1 2 8 6 2 10
10.GAZİANTEP 6 2 2 2 6 6 0 8
11.GALATASARAY 6 2 2 2 8 9 -1 8
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6
13.ADANA DEMİRSPOR 6 1 3 2 8 11 -3 6
14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6
15.GÖZTEPE 6 1 2 3 6 9 -3 5
16.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 8 -3 5
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 1 0 5 4 7 -3 3
19.GZT GİRESUNSPOR 6 0 1 5 1 8 -7 1
20.ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 1 5 4 13 -9 1
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)