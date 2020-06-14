Corona virüsü pandemisi nedeniyle IFAB ve FIFA tarafından devam eden liglerde sezon sonuna kadar beş oyuncu değiştirme hakkı tanınmıştı. Süper Lig'in 27.haftasında oynanan ilk iki maçta takımlar en fazla dört oyuncu değiştirirken Başakşehir beş oyuncu hakkını da kullandı ve bu alanda tarihe geçti.

27.haftada takımların oyuncu değiştirme sayıları

5 - Başakşehir

5 - Beşiktaş

5 - Antalyaspor

5 - Yeni Malatyaspor

4 - Göztepe

4 - Trabzonspor

4 - Fenerbahçe

4 - Kasımpaşa

2 - Kayserispor

2 - Alanyaspor

Okan Buruk 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna Mehmet Topal, Azubuike, Gulbrandsen, Berkay Özcan ve Robinho'yu oyuna soktu.



