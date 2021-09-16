Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar:
13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy