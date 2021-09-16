MENÜ

Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:09 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus

19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...