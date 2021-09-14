Süper Lig’de 4’üncü hafta, dün akşam oynanan Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor karşılaşmaları ile sona erdi. 4’üncü hafta, ev sahibi ekiplerin domine ettiği bir hafta olarak göze çarptı. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi takımlar 7 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanmayı başaran tek takım ise Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başaran Atakaş Hatayspor oldu.

HAFTANIN OLAYI: ABDÜLKADİR ÖMÜR’ÜN GÖZYAŞLARI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında en dikkat çekici karşılaşma, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaydı. Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti. Maçın ardından skordan ve oyundan çok Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları konuşuldu. Süper Lig’de 100’üncü maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 37’inci dakikasında oyundan alınmış ve tribünlerin tepkisine maruz kalmıştı. Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan milli oyuncuyu, takım arkadaşlarının yanı sıra Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı teselli etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maçın ardından yaptığı açıklamada, “Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

KONYASPOR’DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

4’üncü hafta sonunda 10 puanla haftayı kapatan 4 takımdan birisi olan İttifak Holding Konyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Tarihinde 21’inci kez Süper Lig’de mücadele veren Konya ekibi, ilk 4 haftada aldığı 3 galibiyet 1 beraberlik ile haftayı 10 puan ve averaj ile 4’üncü sırada tamamladı. Konyaspor’un bundan önceki 4 haftalık en iyi başlangıcı ise 2018-2019 sezonundaydı. O sezon 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, haftayı 5’inci sırada kapatmıştı.

PUAN KAYBETMEYEN TAKIM KALMADI

Süper Lig’de 4’üncü haftanın ardından puan kaybı yaşamayan takım kalmadı. Trabzonspor ile Fenerbahçe , Süper Lig’in 4’üncü haftasına 9 puanla girmişti. Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1; Trabzonspor ise sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşadı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN İKİSİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Milli maç arasında üç takım teknik direktör değişikliğine gitmişti. Takımlarının başında ilk maçlarına çıkan 3 teknik direktörden 2 tanesi, ilk maçlarında galibiyetle tanışmayı başardı. Ünal Karaman’ın yerine Göztepe’nin başına geçen Nestor El Maestro, takımının Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Süper Lig’deki ilk galibiyetini aldı. Çağdaş Atan’dan boşalan Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz ise Giresunspor’u 1-0 yendikleri karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Öte yandan Adana Demirspor başında ilk maçına çıkan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ise ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

GİRESUNSPOR, SÜPER LİG'DE GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, ilk 4 haftada puanla tanışamazken, gol sevinci de yaşayamadı. 4 haftada kalesinde 6 gol gören Giresunspor, sıfır puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)