Süper Lig'in 4.haftası ile 16. haftası arasında oynanacak maçların programları açıklandı. TFF tarafından duyurulan liste Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluş yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandığını ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre 4.haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ise 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00)

Trabzonspor-Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00)

Beşiktaş -Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00)

Beşiktaş-Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00)

Galatasaray-Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)











