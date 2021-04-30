Süper Lig'de 39. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği-Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe-Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş -Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cumartesi
20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu