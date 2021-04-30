Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş -Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu