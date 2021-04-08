Süper Ligde 35-39. hafta programı açıklandı! İşte maç tarihleri...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu an Beşiktaş 67 puanla lider durumdayken Fenerbahçe 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi ise Galatasaray . Sarı kırmızılılar, 61 puanda 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise Galatasaray'ın hemen arkasında 57 puanla 4. sırada...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 35, 36, 37, 38 ve 39. haftasında oynanacak maçların programını açıklandı. Süper Lig’in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacak olup programı ise daha sonra ilan edilecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE 35,36,37,38 VE 39. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI