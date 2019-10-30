Süper lig’de 29 ekim coşkusu!

Süper Lig’de mücadele eden tüm takımlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı.

İdman yapan takımlar, antrenman öncesinde şanlı Türk bayrağımızı açarak zaferimizi kutlarken, antrenmanı olmayan ekipler ise resmi sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine dair paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan birkaçı...

Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı’nı güzel bir video ile kutladı.

Sivasspor, idman öncesinde açtıkları Türk bayrağı fotoğrafını ‘Yaşasın Cumhuriyet’ ifadeleri ile paylaştı.

Konyaspor paylaştığı videoya şu sözleri ekledi: “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Gaziantep FK’lı oyuncular da antrenman öncesinde şanlı Türk bayrağımız ile poz verdi.

Denizlisporlular da 29 Ekim’i Türk bayrağımızı açarak kutladı.