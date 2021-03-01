Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından hafta içinde 28. hafta maçları oynanacak. Bu maçların hakemleri belli oldu ve TFF tarafından açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu ve o maçın VAR'ı Cüneyt Çakır'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi. Bilindiği üzere maç sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunmuş ve penaltılarının verilmediğini dile getirerek, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu sert bir şekilde eleştirmişti.

Maç sonrasında beIN Sports'ta maçın tartışılan pozisyonlarını değerlendiren yazarımız Deniz Çoban, Trabzonspor'a verilmesi gereken bir penaltının olduğunu ve bunu Yaşar Kemal Uğurlu'nun görmediği ancak VAR'dan da Cüneyt Çakır'ın pozisyona müdahale etmeyerek hata yaptıklarını belirtmişti.

İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:

2 Mart Salı

16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)

19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

3 Mart Çarşamba

13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)

19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 Mart Perşembe

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ümit Öztürk)