Süper Lig'de 22. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın kritik maçlarında Trabzonspor-Sivasspor maçını Cüneyt Çakır, Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

12 Şubat 2020, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 22. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta çok tartışılan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten Ümit Öztürk'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.


İşte Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler

14 Şubat 2020 Cuma

20:00 Başakşehir - Beşiktaş ( Abdülkadir Bitigen )

15 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Denizlispor - Kayserispor ( Özgür Yankaya )

17:00 Konyaspor - Göztepe ( Ali Şansalan )

20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe ( Mete Kalkavan )

16 Şubat 2020 Pazar

13:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği ( Atilal Karaoğlan)

16:00 Trabzonspor - Sivasspor ( Cüneyt Çakır )

19:00 Galatasaray - Y. Malatyaspor ( Alper Ulusoy )

17 Şubat Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa ( Arda Kardeşler)

20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor ( Ali Palabıyık )

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