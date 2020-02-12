Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta çok tartışılan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten Ümit Öztürk'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.





İşte Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler

14 Şubat 2020 Cuma

20:00 Başakşehir - Beşiktaş ( Abdülkadir Bitigen )

15 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Denizlispor - Kayserispor ( Özgür Yankaya )

17:00 Konyaspor - Göztepe ( Ali Şansalan )

20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe ( Mete Kalkavan )

16 Şubat 2020 Pazar

13:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği ( Atilal Karaoğlan)

16:00 Trabzonspor - Sivasspor ( Cüneyt Çakır )

19:00 Galatasaray - Y. Malatyaspor ( Alper Ulusoy )

17 Şubat Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa ( Arda Kardeşler)

20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor ( Ali Palabıyık )