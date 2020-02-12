Süper Lig'de 22. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın kritik maçlarında Trabzonspor-Sivasspor maçını Cüneyt Çakır, Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu atanan hakemleri açıkladı. MHK, geçtiğimiz hafta çok tartışılan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten Ümit Öztürk'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.
İşte Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler
14 Şubat 2020 Cuma
20:00 Başakşehir - Beşiktaş ( Abdülkadir Bitigen )
15 Şubat 2020 Cumartesi
14:00 Denizlispor - Kayserispor ( Özgür Yankaya )
17:00 Konyaspor - Göztepe ( Ali Şansalan )
20:00 Ankaragücü - Fenerbahçe ( Mete Kalkavan )
16 Şubat 2020 Pazar
13:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği ( Atilal Karaoğlan)
16:00 Trabzonspor - Sivasspor ( Cüneyt Çakır )
19:00 Galatasaray - Y. Malatyaspor ( Alper Ulusoy )
17 Şubat Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa ( Arda Kardeşler)
20:00 Gaziantep FK - Ç. Rizespor ( Ali Palabıyık )